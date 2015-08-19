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مرشح للرئاسة الأمريكية: الضفة الغربية جزء من إسرائيل

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مرشح للرئاسة الأمريكية: الضفة الغربية جزء من إسرائيل مرشح للرئاسة الأمريكية: الضفة الغربية جزء من إسرائيل

مايك هاكابي

صرح المرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات الرئاسية الأميركية “مايك هاكابي”، أن الضفة الغربية جزء من إسرائيل .

وبحسب ما ذكرت ” سكاي نيوز عربية ” أن  هاكابي تحدث للصحفيين في بلدة شيلوه القديمة، على هامش زيارة يقوم بها إلى إسرائيل من أجل بحث الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس باراك أوباما مع إيران.

وقال “يسرني أن أكون هنا الليلة في شيلوه. إنه مكان رائع ومكان مهم. إنه المكان الذي وجد فيه تابوب العهد.”، وأضاف ”إذا كنتم ستزورون إسرائيل فعليكم أن تزوروا إسرائيل بأكملها ومن شأن ذلك أن يشمل يهودا والسامرة” وهو الإسم التوراتي للضفة الغربية.

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