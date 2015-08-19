أخبار عاجلة

عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
إعلام الأزهر تخصص سؤال كامل عن "مبارك" بامتحان اللغة الإنجليزية -
أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش -
مواطن سوري يروي مأساة خان شيخون -
كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية -
الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها -
ما هو المسجد الذي أمر النبي بهدمه ؟ -
ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها -
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

استبعاد 167 معلمًا بسوهاج لعدم تقديم شهادة صلاحية التدريس

Google+ Print
استبعاد 167 معلمًا بسوهاج لعدم تقديم شهادة صلاحية التدريس استبعاد 167 معلمًا بسوهاج لعدم تقديم شهادة صلاحية التدريس

أرشيفية

قال عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج إن المديرية اتخذت اﻻجراءات القانونية لاستبعاد 167 معلمًا متعاقد باﻻدارات التعليمية المختلفة بسوهاج، وذلك لعدم التزامهم بما جاء فى القانون 155 والذى ينص على ضرورة تقديم كل معلم متعاقد شهادة صلاحية التدريس التى تصدرها اكاديمية المعلم وذلك فى غضون عامين من بداية عقدة وذلك كما هو مبين بعقود هؤﻻء المعلمين ،

وأضاف عطية أن هذه المدة تم مدها لعام اضافى لتوفيق الأوضاع بالتنسيق بين وزير التربية والتعليم ومحافظ سوهاج بعد  ذلك  تم مد المدة 6 أشهر استثنائيًا.

وأشار عطية أن سوهاج في أمس الحاجة لهؤﻻء المستبعدين وذلك نظر لوجود عجز كبير فى اعداد المعلمين على مستوى المحافظة والذى وصل الى 15 الف معلم تحتاجة المديرية لسد عجزها فى مختلف التخصصات إﻻ أن ذلك يحتاج الى تدخل من القيادة السياسية ﻻعادة المعلمين المستبعدين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا