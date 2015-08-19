استبعاد 167 معلمًا بسوهاج لعدم تقديم شهادة صلاحية التدريس

قال عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج إن المديرية اتخذت اﻻجراءات القانونية لاستبعاد 167 معلمًا متعاقد باﻻدارات التعليمية المختلفة بسوهاج، وذلك لعدم التزامهم بما جاء فى القانون 155 والذى ينص على ضرورة تقديم كل معلم متعاقد شهادة صلاحية التدريس التى تصدرها اكاديمية المعلم وذلك فى غضون عامين من بداية عقدة وذلك كما هو مبين بعقود هؤﻻء المعلمين ،

وأضاف عطية أن هذه المدة تم مدها لعام اضافى لتوفيق الأوضاع بالتنسيق بين وزير التربية والتعليم ومحافظ سوهاج بعد ذلك تم مد المدة 6 أشهر استثنائيًا.

وأشار عطية أن سوهاج في أمس الحاجة لهؤﻻء المستبعدين وذلك نظر لوجود عجز كبير فى اعداد المعلمين على مستوى المحافظة والذى وصل الى 15 الف معلم تحتاجة المديرية لسد عجزها فى مختلف التخصصات إﻻ أن ذلك يحتاج الى تدخل من القيادة السياسية ﻻعادة المعلمين المستبعدين .