بالصور.. إغلاق فرع كنتاكى بمنطقة رشدى فى الإسكندرية لإلقاء مخلفات بالشارع

نفذت اليوم، الأربعاء، حملة من حى شرق بالإسكندرية قرار إغلاق مؤقت لمطعم كنتاكى فرع رشدى لإلقائه مخلفات القمامة بالطريق العام لحين تحصيل الغرامة المحددة.. وتم تحصيل غرامة بمبلغ 5000 جنيه، وإعادة فتحه والتنبيه عليه بعدم إلقاء القمامة مرة أخرى.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار المحافظ 1051 لسنة 2015 بشأن غلق المحلات والشركات، التى تقوم بإلقاء القمامة بالمخالفة للقانون، وتحت إشراف اللواء سعيد الفوال، رئيس حى شرق، والسيد معاون رئيس الحى للنظافة والتجميل.



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