حبس عاطلين بتهمة تشكيل عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه فى الخصوص

أمرت نيابة الخصوص، برئاسة أحمد المسلمى، بحبس مسجلين خطرًا أربعة أيام على ذمة التحقيق وسرعة ضبط وإحضار زميلهم الهارب لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد وصول معلومات لضباط مباحث قسم الخصوص برئاسة المقدم أسامة ندا تفيد قيام كل "سيد . م"، وشهرته "سيد سكرته" 38 سنة عاطل السابق اتهامه فى 6 قضايا [سرقة – مخدرات – خطف] آخرها القضية رقم 66 أحوال قسم الوراق – خطف ومسجل شقى خطر تحت رقم 1820 فئة ( ج ) "مخدرات و"أيمن . د "30 سنة سائق السابق اتهامه فى 5 قضايا [ سلاح – مخدرات ] آخرها القضية رقم 5789 جنايات مركز أوسيم لسنة 2008، والمحكوم عليه هارب فى القضية رقم 17182 جنح قسم الوراق لسنة 2008 - تبديد الحكم غيابيا شهرين و"محمد . م" وشهرته "فحمه" 34 سنة عاطل السابق اتهامه فى [ 15 ] قضية [سرقة – مخدرات – سلاح ] آخرها القضية رقم 1157 جنايات قسم 6 أكتوبر لسنة 2010 م – مخدرات ومسجل شقي خطر تحت رقم 1946 فئة ( ب ) "مخدرات"، بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى سرقة المواطنين، بالإكراه تحت تهديد الأسلحة عن طريق استدراجهم بحجة توصيلهم، وفى الطريق يقومون بالاستيلاء على متعلقاتهم.

وتمكن رجال المباحث بإشراف اللواء عرفة حمزة، مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهمين الأول والثانى أثناء استقلالهما سيارة بدون لوحات معدنية ماركة رمسيس بيضاء اللون خاصة بالثانى وبحوزتهما عدد [ 5 ] هاتف محمول ماركات مختلفة ومبلغ مالى 600 جنيه ومبلغ مالى 12 دولارًا وعدد [ 2 ] سلاح أبيض "مطواة" .. وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها وبمناقشة المتهمين اعترفا بالاشتراك والمتهم الهارب فى ارتكابهم واقعة المحضر رقم 20972 جنايات قسم المرج لسنة 2015 م، بشأن بلاغ "محمد أبو الحسن" 48 سنة عن سرقة مبلغ مالى 3800 جنيه، ومبلغ مالى 350 دولارا وعدد [ 2 ] هاتف محمول أحدهما ضبط بحوزة المتهمين كرهًا عنه تحت تهديد السلاح وواقعة المحضر رقم 8159 جنح قسم الخصوص لسنة 2015 بشأن بلاغ المواطن "منصور بهجت منصور " 31 سنة موظف عن سرقة مبلغ مالى 800 جنيه كرهًا عنه تحت تهديد السلاح، فتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.