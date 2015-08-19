أخبار عاجلة

عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
إعلام الأزهر تخصص سؤال كامل عن "مبارك" بامتحان اللغة الإنجليزية -
أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش -
مواطن سوري يروي مأساة خان شيخون -
كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية -
الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها -
ما هو المسجد الذي أمر النبي بهدمه ؟ -
ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها -
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصدر أمنى: متهم قسم المطرية توفى داخل المستشفى أثناء علاجه

Google+ Print
مصدر أمنى: متهم قسم المطرية توفى داخل المستشفى أثناء علاجه مصدر أمنى: متهم قسم المطرية توفى داخل المستشفى أثناء علاجه
أكد مصدر أمنى مسئول، ان ما تردد حول وفاة متهم محجوز داخل قسم شرطة المطرية ليس له أى أساس من الصحة، مؤكدا أن المتهم توفى داخل مستشفى المطرية بسبب حالته الصحية السيئة، التى تم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى..

وأشار المصدر في تصريحاته لـ"اليوم السابع " إلى أن المتهم صلاح عبد الحفيظ عبد الرحمن 40 سنة، كان قد تم القبض عليه منذ أيام، وأنه بتاريخ 11 أغسطس الجارى، تم نقله إلى مستشفى المطرية بعد شعوره بحالة إعياء داخل محبسه بقسم المطرية.

وأضاف المصدر الأمنى، أن التقرير الطبى للمتهم كشف أنه كان يعانى من ارتفاع شديد فى درجة الحرارة، واشتباه التهاب سحاقى، والتهاب فى أغشية المخ، وتم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى مساء أمس الثلاثاء، بالمستشفى، بعد ظل قرابة 8 أيام بالمستشفى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365