مصدر أمنى: متهم قسم المطرية توفى داخل المستشفى أثناء علاجه

أكد مصدر أمنى مسئول، ان ما تردد حول وفاة متهم محجوز داخل قسم شرطة المطرية ليس له أى أساس من الصحة، مؤكدا أن المتهم توفى داخل مستشفى المطرية بسبب حالته الصحية السيئة، التى تم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى..

وأشار المصدر في تصريحاته لـ"اليوم السابع " إلى أن المتهم صلاح عبد الحفيظ عبد الرحمن 40 سنة، كان قد تم القبض عليه منذ أيام، وأنه بتاريخ 11 أغسطس الجارى، تم نقله إلى مستشفى المطرية بعد شعوره بحالة إعياء داخل محبسه بقسم المطرية.

وأضاف المصدر الأمنى، أن التقرير الطبى للمتهم كشف أنه كان يعانى من ارتفاع شديد فى درجة الحرارة، واشتباه التهاب سحاقى، والتهاب فى أغشية المخ، وتم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى مساء أمس الثلاثاء، بالمستشفى، بعد ظل قرابة 8 أيام بالمستشفى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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