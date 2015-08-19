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بالصور...كيف ترتدين ملابس حوامل تجمع بين الأناقة والراحة والعصريَّة؟

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بالصور...كيف ترتدين ملابس حوامل تجمع بين الأناقة والراحة والعصريَّة؟ بالصور...كيف ترتدين ملابس حوامل تجمع بين الأناقة والراحة والعصريَّة؟

الأربعاء 19-08-2015 02:00

بعض النساء يجدن مشكلة في اختيار الملابس في مرحلة الحمل، إما بسبب أنَّه لا يمكن ارتداء ملابس ضيقة تسبب الضغط على منطقة البطن، أو بسبب التغيُّرات الكثيرة التي تطرأ على شكل الجسم ما يجعل من الصعب ارتداء نمط جديد وهذا ما يدفع بعضهنَّ لاختيار أي شيء من دون أن يكنَّ مقتنعات بذلك. لكن أن تكوني حاملاً لا يعني أن تهملي إطلالتك، أو تصابي في بعض الأحيان بالإحباط رغم أنَّك قادرة على اختيار بعض الموديلات الخاصة بالحوامل، التي ستجعلك تبدين أكثر جمالاً. ومن أجل إطلالة أنيقة تواكب آخر صيحات الموضة نضع أمامك مجموعة من أفكار أزياء الحامل 2015 من خلال الصور.

«سيدتي» التقت بمصممة الأزياء، رانيا غمراوي، لتقدِّم لك مجموعة من اللوكات المناسبة للحامل.

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سيدتي