مسئول أممى: هجمات قوات الأسد على دوما تُعد جريمة حرب بعد مقتل 100 شخص

قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جيفرى فيلتمان إن هجمات النظام السورى على دوما بمثابة جريمة حرب، حيث لقى أكثر من 100 شخص مصرعهم خلال الهجمات.

وأضاف المسئول الأممي، فى تصريحات نقلتها شبكة"فوكس نيوز"اليوم الأربعاء، أن هجوم يوم الأحد واحدة من جرائم الحرب التى يجب محاسبة المسئولين عنها.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان فى وقت سابق إن الطائرات الحكومية التى أغارت على السوق فى دوما أطلقت 10 صواريخ على الأقل قبل مهاجمته مرة أخرى بعدما وصل عمال الإغاثة إلى المكان فى محاولة لإنقاذ الضحايا.