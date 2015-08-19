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الجناح العسكرى للعمال الكردستانى يهدد تركيا.. بالدفاع عن الشعب الكردى

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الجناح العسكرى للعمال الكردستانى يهدد تركيا.. بالدفاع عن الشعب الكردى الجناح العسكرى للعمال الكردستانى يهدد تركيا.. بالدفاع عن الشعب الكردى
هدد بيان صادرعن مقر قيادة "الدفاع الشعبى"، الجناح العسكرى لمنظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية ، التركية بالدفاع عن الشعب الكردى.. مشيرا إلى انتشار شباب الأكراد بالمدن فى حال دخل الجيش التركى بالدبابات والمدفعية إلى مدنهم، وإذا استمر الإعلان عن ما يسمى بمناطق أمنية خاصة لحرمان الأكراد من دخولها.

وأكد البيان، الذى نقلته صحيفة "ميلليت" التركية اليوم الأربعاء، أن "شباب كردستان سيقاومون من أجل الدفاع عن شعبهم ضد قوات الشرطة التى تعتقل وتضطهد وتقمع الأكراد، والتى تعتبرها حكومة العدالة والتنمية إحدى وسائلها لإخماد الثورة الكردية ومطالبة الأكراد بحقوقهم المشروعة".. بحسب البيان.

وانفجرت اليوم الأربعاء عبوة ناسفة زرعها عناصر منظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية على الطريق الذى يربط مدينة "سييرت" ببلدة "برواري" بجنوب شرقى تركيا، مما تسبب فى مقتل ثمانية جنود أتراك وإصابة عدد آخر من الجنود لم يعلن عنه، بحسب الفضائيات التركية .

وفى وقت سابق، لقى ثلاثة جنود أتراك مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج على إثر اشتباكات اندلعت بين الجيش التركى وعناصر المنظمة الانفصالية فى ضواحى بلدة "ليجة" التابعة لمحافظة دياربكر ذات الأغلبية الكردية بجنوب شرقى تركيا.

كما أصيب جنديان بجروح وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج فى اشتباكات اندلعت فى ضواحى بلدة "شمدينلي" التابعة لمحافظة "هكاري" بجنوب شرقى تركيا، فيما أضرمت مجموعة مسلحة أخرى من عناصر المنظمة الانفصالية النيران فى ثلاث سيارات على الطريق البرى المؤدى لمحافظة "تونجلي" بجنوب شرقى تركيا، مما تسبب فى إصابة حركة المرور على الطريق بالشلل.

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مصر 365

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