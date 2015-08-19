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كتائب القسام تضبط "دولفين" مزودا بأجهزة تجسس إسرائيلية قبالة سواحل غزة

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كتائب القسام تضبط "دولفين" مزودا بأجهزة تجسس إسرائيلية قبالة سواحل غزة كتائب القسام تضبط "دولفين" مزودا بأجهزة تجسس إسرائيلية قبالة سواحل غزة
كشفت مصادر فلسطينية اليوم الأربعاء أن كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة المقاومة الاسلامية " حماس " أحبطت عملية تجسس لقوات البحرية الإسرائيلية قبالة سواحل غزة من خلال "دولفين" مزود بأجهزة تجسس وكاميرات مراقبة.

وقالت هذه المصادر لصحيفة "القدس" المحلية إن مجموعة من أعضاء الكوماندوز البحرى التابع لكتائب القسام تابعت تحركات غريبة لـ "دولفين" قبالة المنطقة الساحلية المجاورة لميناء غزة، حيث ظهر عليه جهاز مثبت لمتابعة أى حركة تحت الماء ومراقبتها.

وأضافت أن مختصين من كتائب القسام وصلوا للمكان بعد نجاح أفراد الضفادع البشرية من السيطرة على الدولفين، وتم إخراجه إلى الشواطئ ليتسنى لهم فحصه حيث ظهرعليه جهاز يمكن التحكم فيه عن بعد وكاميرا تبث ما يمكن أن يلتقطه "الدولفين".

وبحسب المصادر، فإن الجهاز وجد بمقدوره إطلاق "أسياخ" و"سهام" صغيرة كان يحملها تستطيع قتل أى إنسان يبحر إلى عمق معين تحت الماء أو إصابته بجروح خطيرة على الأقل، موضحة أن سلاح البحرية الإسرائيلية كان يهدف من ذلك لاستهداف عناصر الكوماندوز البحرى للقسام خلال التدريبات أو مراقبتهم على الأقل فى الفترة الحالية .

وأشارت المصادر إلى أنه تم ضبط "الدولفين" قبل عدة أسابيع،غير أن كتائب القسام لم تصدر أى تعقيب على ذلك حتى الآن.

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مصر 365