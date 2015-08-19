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بالصور.. عقد مقابلة للمتقدمين لمدير و وكيل للمدارس الرسمية بالسويس

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بالصور.. عقد مقابلة للمتقدمين لمدير و وكيل للمدارس الرسمية بالسويس بالصور.. عقد مقابلة للمتقدمين لمدير و وكيل للمدارس الرسمية بالسويس

أثناء المقابلات

عقد اليوم الأربعاء بقاعة التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم بالسويس، مقابلة شخصية تحت إشراف سلمى الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم للمتقدمين لشغل وظيفتي مدير و وكيل بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة.

وقد جرت المقابلة برئاسة مصطفى الزغبي مدير عام التعليم العام و عضوية خالد العياط مدير إدارة المدارس الرسمية و محمد توفيق مدير إدارة الجودة، وقد تقدم لشغل وظيفة مدير 11 معلمًا بينما تقدم لشغل وظيفة وكيل 8 معلمين.

وأكد الزغبي أن المقابلات حظيت جميعها بأسئلة ومناقشات متكافئة روعى فيها المساواة بين المتقدمين، واختتم أن نتائج المقابلات سوف تعلن خلال أيام قريبة قادمة، متمنيًا التوفيق للجميع.

 

 

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