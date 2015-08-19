بالصور.. عقد مقابلة للمتقدمين لمدير و وكيل للمدارس الرسمية بالسويس

عقد اليوم الأربعاء بقاعة التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم بالسويس، مقابلة شخصية تحت إشراف سلمى الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم للمتقدمين لشغل وظيفتي مدير و وكيل بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة.

وقد جرت المقابلة برئاسة مصطفى الزغبي مدير عام التعليم العام و عضوية خالد العياط مدير إدارة المدارس الرسمية و محمد توفيق مدير إدارة الجودة، وقد تقدم لشغل وظيفة مدير 11 معلمًا بينما تقدم لشغل وظيفة وكيل 8 معلمين.

وأكد الزغبي أن المقابلات حظيت جميعها بأسئلة ومناقشات متكافئة روعى فيها المساواة بين المتقدمين، واختتم أن نتائج المقابلات سوف تعلن خلال أيام قريبة قادمة، متمنيًا التوفيق للجميع.