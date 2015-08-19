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السيطرة علي حريق بمبني الإدارة التعليمية بإهناسيا ‎

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السيطرة علي حريق بمبني الإدارة التعليمية بإهناسيا ‎ السيطرة علي حريق بمبني الإدارة التعليمية بإهناسيا ‎

أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية ببنى سويف من إخماد حريق هائل شب بالإدارة التعليمية بإهناسيا، التابعة لمحافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء .

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من العميد هشام فريد، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بتلقيه بلاغًا بنشوب حريق داخل مبنى الإدارة التعليمية.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، ونجح رجال وحدة المطافى من السيطرة على النيران، قبل امتدادها للمبانى المتاخمة، دون وجود إصابات بشرية.

تبين من المعاينة المبدئية، أن الحريق ناتج من ماس كهربائى، وأسفر عن احتراق محتويات غرفتى مكاتب مدير ووكيل الإدارة (5 أجهزة كمبيوتر و2ماكينة تصوير و3 مكاتب خشبية و3دولاب صاج) فضلًا عن بعض الملفات والأوراق القرارات الهامة، تم تحرير المحضر اللأزم وأخطرت النيابة للتحقيق.

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