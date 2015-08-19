مؤتمر لاعب ريال مدريد الجديد .. عن رفض برشلونة والمركز المُفضل له

"شكرا إنتر ميلان.. أنا الآن في أفضل فريق في العالم".. هكذا بدأ ماتيو كوفاسيتش لاعب ريال مدريد الجديد حديثه في مؤتمر تقديمه إلى الجماهير بعد الانضمام إلى الملكي.

ريال مدريد أعلن رسميا تعاقده مع كوفاسيتش لاعب وسط إنتر لمدة 6 سنوت.

واجتاز كوفاسيتش الفحوصات الطبية يوم الأربعاء بنجاح ليتم تقديمه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي.

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وتحدث كوفاسيتش في المؤتمر الصحفي عن الانتقال إلى ريال مدريد وما المركز الذي يُفضل اللعب به ولماذا رفض الانتقال إلى برشلونة.

وكل ما يلي على لسان كوفاسيتش في المؤتمر الصحفي..

ريال مدريد

"ريال مدريد هو النادي الأفضل في العالم".

"أشكر النادي على ثقتهم بي وأتمنى أن لا أخيب ظن الجميع".

"بالتأكيد أريد شكر إنتر. عندما تصل إلى ريال مدريد لا يمكنك أن تشك إنه أفضل نادي في العالم".

"انضمامي إلى هنا حدث بشكل سريع للغاية. لم يستمر الأمر أكثر من 4 أيام".

"وصل العرض ووافقت مباشرة على اللعب للنادي الأفضل".

رفض برشلونة

"رفضت الانتقال إلى برشلونة".

"لقد اخترت ريال مدريد وأنا سعيد بذلك".

"ريال مدريد هو النادي الأفضل لي والنادي الأفضل في العالم".

"لا أتكلم هنا على الجوانب المادية. لقد أتيت هنا لألعب كرة القدم فقط لا غير".

المركز الأفضل

"أنا شاب ولدي الكثير لأتعلمه".

"شرف كبير لي أن أشارك هؤلاء النجوم غرف خلع الملابس. هذا شيء رائع".

"المركز الذي أشارك فيه هو أمر يخص المدرب".

"ولكن بالتأكيد المركز الذي ارتاح فيه والأفضل بالنسبة لي هو مركز لاعب الوسط الدفاعي".

"ريال مدريد يعلم بخصوص ما يمكن أن أقدمه".

"بالتأكيد الضغط يحضر في كل الأطراف. وكل لاعب يتمنى أن يتواجد هنا في مدريد. وسعادتي ستكون في أن أقدم كل ما أقدر عليه".

بينيتيث وزملاء مدريد

"أنا أعرف المدرب جيدا حينما كان في نابولي".

"من الرائع مشاركة النادي معه ومع باقي زملائي".

"لوكا مودريتش صديقي. وأنا متأكد إنه قام بالكثير بخصوص الصفقة".

"من الرائع مشاركته غرفة تبديل الملابس".

"أنا متأكد إن كل لاعبي ريال مدريد استثنائيين".

"وشرف كبير لي مجاورتهم ومجاورة كريستيانو رونالدو".