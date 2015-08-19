صورة – علم مصر يظهر في تقديم كوفاسيتش .. وريال مدريد يشكر الجماهير المصرية

ظهر علم مصر في مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو الخاص بنادي ريال مدريد خلال تقديم لاعب الفريق الجديد ماتيو كوفاسيتش للجماهير.

ريال مدريد أعلن رسميا تعاقده مع كوفاسيتش لاعب وسط إنتر لمدة 6 سنوت.

واجتاز كوفاسيتش الفحوصات الطبية يوم الأربعاء بنجاح ليتم تقديمه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي.

شاهد - صور تقديم كوفاسيتش

وتحدث كوفاسيتش في المؤتمر الصحفي عن الانتقال إلى ريال مدريد وما المركز الذي يُفضل اللعب به ولماذا رفض الانتقال إلى برشلونة. (طالع كل ما قاله لاعب ريال مدريد الجديد)

و بشكل مفاجئ ظهر علم مصر في مدرجات ملعب بيرنابيو أثناء "سيلفي" كوفاسيتش مع جماهير ريال مدريد.

ووجه ريال مدريد عبر حسابه الرسمي باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) رسالة شكر إلى الجماهير المصرية.

وكتب الحساب الرسمي لريال مدريد: "تحية خاصة للجماهير المصرية في سيلفي اللاعب".