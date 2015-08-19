9 مشاهد تلخص أزمة الأهلي واتحاد الكرة بسبب الشيخ

يوم عاصف مرت به الكرة المصرية بسبب أزمة شكوى الزمالك لأحمد الشيخ الوافد الجديد على صفوف الأهلي ومطالبته بإيقافه وهو ما حدث في النهاية، لتعلن إدارة القلعة الحمراء مقاطعتها لكل المسابقات التي يشرف على تنظيمها اتحاد الكرة.

ويرصد FilGoal.com 9 مشاهد مرت بها أزمة أحمد الشيخ وكيف تطورت حتى أعلن الأهلي انسحابه من البطولات المحلية.

مشهد 1.. توصيات شؤون اللاعبين

البداية كانت صباح يوم الثلاثاء حينما انفرد FilGoal.com بتوصيات لجنة شؤون اللاعبين برئاسة محمود الشامي بإيقاف الشيخ أربعة أشهر مع تغريمه مليون جنيه.

واعتمدت اللجنة في توصياتها على أن الشيخ اعترف بالتوقيع للزمالك في شهر ديسمبر عام 2014 دون تقاضي أي أموال ليتم إيقافه أربعة أشهر حسبما تنص اللائحة،

في الوقت ذاته لم تتضمن توصيات اللجنة أي قرار بشأن توقيع عقوبات على الزمالك، خاصة وأن العقود التي قدمها النادي الأبيض بتاريخ 9 يوليو الماضي كان بها موافقة المقاصة على التفاوض.

هذا بالإضافة لعدم اعتراف الزمالك سوى بالعقود التي أبرمها مع الشيخ في شهر يوليو الماضي، وأن النادي الأبيض تعامل بحسن نية في المفاوضات، وسار بخطوات صحيحة.

مشهد 2.. الأهلي يرد

رد الأهلي على تلك التوصيات عن طريق عضو مجلس الإدارة عماد وحيد الذي أكد لـFilGoal.com أن ناديه لن يفرط في حقوقه وحقوق لاعبه.

وشدد عضو مجلس إدارة الأهلي على أن موقف الشيخ قانوني 100% والأهلي ضمه بعقود اعترف بها اتحاد الكرة، فيما أن عقود الزمالك لا يعتد بها بسبب عدم سداد النادي الأبيض لقيمة القسط لأول في يوم 1 أغسطس.

وأتم"إذا استمرت إدارة اتحاد الكرة للأمور بهذا الشكل والكيل بمكيالين فهذا يهدد استقرار البلاد".

مشهد 3.. محمود الشامي يجتمع بوزير الرياضة

قال محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة شؤون اللاعبين أنه تم التوصل لحل ودي للأزمة بعد اجتماعه بوزير الشباب والرياضة قبل الإعلان عن القرار بشكل رسمي.

وقال الشامي لـFilGoal.com:"توصلنا لحل ودي لأزمة الشيخ، بعد تدخل وزير الشباب والرياضة".

وأتم"الإعلان الرسمي عن القرار سيكون بعد قليل".

مشهد 4.. إعلان القرار

صدق اتحاد الكرة في اجتماع مجلس إدارته على توصيات لجنة شؤون اللاعبين بإيقاف الشيخ لأربعة أشهر مع رفض الغرامة الموقعة عليه وقدرها مليون جنيه ليتم تخفضيها إلى 133 ألف جنيه فقط.

وتحدث الشامي قائلا:"تقرر إيقاف الشيخ لأربعة أشهر مع تغريمه 5% من قيمة العام الأول في تعاقده مع الأهلي".

وعن القرار شدد جمال علام رئيس اتحاد الكرة في تصريحاته لقناة "الحياة 2" على أنه لم يكن افتراء بل جاء بعد تحقيقات، وأن أي لاعب وقع لناديين لا بد أن يعاقب.

وتابع" لا نراضي طرفا على حساب الطرف الآخر، تأخير القرار ربما جعل الناس يظنون أننا نخشى أحدا لكن لم يكن كذلك".

مشهد 5.. الأهلي ينسحب

أصدر مجلس إدارة الأهلي بيانا رسميا أعلن فيه مقاطعته لكل الأنشطة التي ينظمها اتحاد الكرة سواء على مستوى الفريق الأول أو الناشئين.

وأكد الأهلي أنه سيلجأ لكافة الطرق المشروعة والقانونية داخليا وخارجيا للحفاظ على حقوقه، واتهم اتحاد الكرة بالانحياز والتسبب في حالة احتقان بالشارع الرياضي.

مشهد 6.. الأهلي يحدد شروطه لانضمام لاعبيه للمنتخب

علم FilGoal.com أن الأهلي لن يمنع انضمام لاعبيه إلى صفوف المنتخب المصري، ولكن التعامل مع اتحاد الكرة سيكون وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتنص لوائح الفيفا على:

1) ينضم اللاعب الذي تم اختياره من قبل المنتخب قبل 72 ساعة من أي مباراة رسمية.

2) ينضم اللاعب الذي تم اختياره من قبل المنتخب قبل 24 ساعة من أي مباراة ودية.

3) ينضم اللاعب الذي تم اختياره من قبل المنتخب قبل 10 أيام من أي بطولة مجمعة.

مشهد 7.. الشامي يرد على انسحاب الأهلي

رد محمود الشامي على قرار الأهلي بانسحابه من أي مسابقة يشرف على تنظيمها اتحاد الكرة عبر قناة "صدى البلد" قائلا:"أنا أعشق الأهلي لكن لن أخالف اللوائح".

وأضاف"نحن نحتاج الأهلي، لكن لديه مشاكل في جهاز الكرة الذي من الواضح أنه لا يعرف اللوائح والقوانين جيدا".

مشهد 8.. الزمالك يعرض الصلح بشروط

عرض مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك شروطه على الأهلي من أجل حل أزمة الشيخ بعد صدور قرار إيقافه والتنازل عن الشكوى.

وتحدث منصور عبر قناة "دريم 2" قائلا:"يجب أن يسحب الأهلي تهديداته بعدم المشاركة في مسابقات اتحاد الكرة".

وأضاف"لا بد أن يعترف اللاعب أنه أخطأ أمامي ومسؤولي الأهلي".

مشهد 9.. الأهلي يبدأ التظلم

حصل هشام عبد ربه محامي أحمد الشيخ على حيثيات قرار إيقاف اللاعب وتغريمه بعد توقيعه لناديين وبدأ بدراستها من أجل تقديم تظلم يوم الخميس.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة التظلمات يوم الأحد أو الاثنين المقبل لتبدأ عملها في دراسة شكوى الأهلي ومن ثم تبدأ التحقيقات من جديد.