وكيل محمد حمدي زكي لـ في الجول: العقوبة غريبة جدا لهذه الأسباب

أبدى أنور شلوفة وكيل أعمال محمد حمدي زكي مهاجم الأهلي الجديد اندهاشه من العقوبة التي فرضها اتحاد الكرة على اللاعب بعد انتقاله رسميا للقلعة الحمراء.

وانتقل محمد حمدي زكي إلى الأهلي في صفقة انتقال حر بعد أن انتهى تعاقده مع الاتحاد السكندري الموثق باتحاد الكرة وليس العقد الآخر الذي تقاضى المقابل المادي فيه.

وقررت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة معاقبة اللاعب بغرامة مالية قدرها 850 ألف جنيه.

وقال شلوفة لـFilGoal.com "قرار العقوبة غريب جدا لأنه مقسم إلى شقين.. 700 ألف مستحقات للاتحاد وهذا أمر عجيب لأن اللاعب قدم للفريق مقابل هذه المبالغ لمدة 4 سنوات".

وأضاف "الشق الثاني من العقوبة 150 ألف جنيه ضرائب على هذه المبالغ وهذا أمر غريب أن يتحملها اللاعب أيضا".