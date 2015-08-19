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فتح باب التقدم لبرامج التعليم المفتوح بجامعة المنيا حتى 25 أغسطس

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فتح باب التقدم لبرامج التعليم المفتوح بجامعة المنيا حتى 25 أغسطس فتح باب التقدم لبرامج التعليم المفتوح بجامعة المنيا حتى 25 أغسطس

الدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا

أعلن الدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا ورئيس مجلس إدارة التعليم المفتوح، عن فتح باب التقدم لدفعة جديدة لبرامج التعليم المفتوح، لكليات التجارة والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية ورياض الأطفال ودار العلوم.

وأوضح الدكتور منصور عبد المجيد مدير التعليم المفتوح، أنه تم تأجيل فتح باب التقدم لبرنامج الحقوق والآداب إلي 25 من أغسطس الجاري لاستكمال الشروط الجديدة للتقدم بهذه البرامج.

وأضاف رئيس الجامعة بأنه قد تم صدور 3 قرارات جديدة خاصة بالتعليم المفتوح وهي أن يقتصر التسجيل لبرنامجي الحقوق والإعلام علي حاملي الثانوية العامة وبعد مرور 5 سنوات من الحصول عليها، وأن لا يزيد عدد المسجلين في أي برنامج من برامج التعليم المفتوح عن 50% من الطلاب المسجلين لطلاب نفس الكلية، أما بالنسبة للدبلومات الفنية سيتم تطبيق نفس الشروط مع مراعاة دخول البرنامج المتوافق مع نفس التخصص الحاصل عليه طالب الدبلوم الفني سواء كان زراعة أو تجارة.

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