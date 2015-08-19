أخبار عاجلة

عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
إعلام الأزهر تخصص سؤال كامل عن "مبارك" بامتحان اللغة الإنجليزية -
أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش -
مواطن سوري يروي مأساة خان شيخون -
كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية -
الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها -
ما هو المسجد الذي أمر النبي بهدمه ؟ -
ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها -
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وكيل محمد حمدي زكي لـ في الجول: العقوبة غريبة جدا لهذه الأسباب

Google+ Print
وكيل محمد حمدي زكي لـ في الجول: العقوبة غريبة جدا لهذه الأسباب وكيل محمد حمدي زكي لـ في الجول: العقوبة غريبة جدا لهذه الأسباب

أبدى أنور شلوفة وكيل أعمال محمد حمدي زكي مهاجم الأهلي الجديد اندهاشه من العقوبة التي فرضها اتحاد الكرة على اللاعب بعد انتقاله رسميا للقلعة الحمراء.

وانتقل محمد حمدي زكي إلى الأهلي في صفقة انتقال حر بعد أن انتهى تعاقده مع الاتحاد السكندري الموثق باتحاد الكرة وليس العقد الآخر الذي تقاضى المقابل المادي فيه.

وقررت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة معاقبة اللاعب بغرامة مالية قدرها 850 ألف جنيه.

وقال شلوفة لـFilGoal.com "قرار العقوبة غريب جدا لأنه مقسم إلى شقين.. 700 ألف مستحقات للاتحاد وهذا أمر عجيب لأن اللاعب قدم للفريق مقابل هذه المبالغ لمدة 4 سنوات".

وأضاف "الشق الثاني من العقوبة 150 ألف جنيه ضرائب على هذه المبالغ وهذا أمر غريب أن يتحملها اللاعب أيضا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع