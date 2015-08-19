السيطرة على حريق نشب في 3 منازل بسوهاج‎

تمكنت قوات حماية المدنية بسوهاج اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب بقرية بنى هلال التابعة لمركز المراغة، وتم إخماده بعد أن طال 3 منازل وتسبب فى نفوق رأسين من الماشية.

تلقى الرائد نصر طه رئيس مباحث المراغة بلاغًا بنشوب حريق بقرية بني هلال، فانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة علي الحريق وإخماده.

وتبين من الفحص نشوب الحريق بمنازل كل من، أحمد عبد الفتاح مدين علي (45 سنة-عامل زراعي )، علي محمد أحمد عطا الله ( 38سنة- عامل بالأوقاف)، نبوي عارف مدين (61سنة- بالمعاش).

ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات في احتراق بعض المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية وبعض الملابس والعروق الخشبية ونفوق رأسين من الماشية.

وبسؤال مالكي المنازل أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي ونفوا الشبهة الجنائية، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3575 إداري المركز لسنة 2015، وجارٍ العرض علي النيابة العامة.