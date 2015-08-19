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"داعش" يسيطر على نصف أحياء قضاء بيجى شمالى العراق

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"داعش" يسيطر على نصف أحياء قضاء بيجى شمالى العراق "داعش" يسيطر على نصف أحياء قضاء بيجى شمالى العراق
أفادت مصادر أمنية عراقية، بأن مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى سيطروا على نصف أحياء قضاء بيجي، وثلث مساحة مصفاة بيجى النفطية، بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، عن المصادر قولها "إن هجوما مباغتا للتنظيم دفع فصائل من قوات الحشد الشعبى إلى الانسحاب من الخطوط الأمامية، وإخلاء مواقعها، ما تسبب فى تقدم "داعش" باتجاه مركز المدينة.

وفى سياق متصل، شنت طائرات التحالف الدولى غارات جوية قرب بيجي، لاستهداف "داعش" .. فيما وصلت تعزيزات أمنية إلى محافظة صلاح الدين للشروع فى هجوم مضاد، لاستعادة ما سيطر علية "التنظيم" من مواقع فى بيجي.

يشار إلى أن الجيش العراقى أعلن - أمس الثلاثاء - مقتل 25 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابى المسلح، وتدمير خمس مركبات لهم فى قضاء بيجى بشمال بغداد.

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