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مقتل 18 من داعش فى عمليات متفرقة للتحالف الدولى والقوات العراقية

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مقتل 18 من داعش فى عمليات متفرقة للتحالف الدولى والقوات العراقية مقتل 18 من داعش فى عمليات متفرقة للتحالف الدولى والقوات العراقية
أفادت مصادر أمنية وعسكرية عراقية اليوم الاربعاء ان 18 من عناصر تنظيم داعش قتلوا فى غارات لطيران التحالف الدولى والقوات العراقية فى مناطق متفرقة تابعة لمحافظة الانبار 118كم غربى بغداد.

وابلغت المصادر " ان طائرات التحالف الدولى نفذت غارة جوية على موكب عجلات )سيارات) لتنظيم داعش فى منطقة حصيبة الشرقية (شرق الرمادي) تسببت فى مقتل ما لا يقل عن 8 من عناصر التنظيم وتدمير عجلتين بالكامل فيما قتل 10 اخرين برصاص الشرطة العراقية بعد ان حاولوا التسلل عبر نهر الفرات الى منطقة حصيبة الشرقية عبر زورق لتفجير أنفسهم بداخل مقرات القطعات العراقية".

من جهة اخرى ،اعلن محافظ الأنبار صهيب الراوى ان المحافظة أصبحت شبه مدمرة بفعل سيطرة داعش عليها وعلى التحالف الدولى تنفيذ المزيد من الضربات الجوية بشكل دقيق على أوكارهم .

وقال الراوى فى تصريح صحفى ان سيطرة تنظيم داعش على الانبار حولت المحافظة الى شبه مدمرة بالكامل فضلا على تحويل مدن المحافظة الى سجون كبيرة لقمع المدنيين الأبرياء وتعذيبهم وقتلهم" .

وأضاف" ان المحافظة لا يمكن تحريرها الا بتوحيد كلمة أبناء الأنبار وتوحيد صفوفهم وتقديم المزيد من التضحيات والتعامل مع الواقع بهدوء بعيدا عن التهميش بغية أنهاء الوجود الإرهابى من الإرهابيين المتطرفين" .

وثمن محافظ الأنبار الدور الكبير الذى يقدمه " التحالف الدولى من خلال تنفيذ طلعاته الجوية اليومية المؤثرة ضد معاقل الإرهاب فى معظم مدن المحافظة والتى ساعدت القوات العسكرية العراقية فى التقدم نحو المناطق المحتلة من قبل الإرهاب وعليها الاستمرار فى تنفيذ الضربات وبشكل دقيق لأنهاء سيطرة الإرهابيين" .

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مصر 365