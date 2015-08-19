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المؤتمر الوطنى الليبى يؤكد استعداده الاستمرار بالحوار شريطة مناقشة كافة تعديلاته

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المؤتمر الوطنى الليبى يؤكد استعداده الاستمرار بالحوار شريطة مناقشة كافة تعديلاته المؤتمر الوطنى الليبى يؤكد استعداده الاستمرار بالحوار شريطة مناقشة كافة تعديلاته
أكد المؤتمر الوطنى العام الليبى "المنتهية ولايته"، استعداده للاستمرار فى المشاركة بالحوار السياسى شريطة مناقشة تضمين كافة تعديلاته على نص المسودة قبل التطرق للملاحق الجانبية أو الأسماء المُرشحة لحكومة التوافق.

وقال المؤتمر - فى رسالة وجهها للمبعوث الأممى "برناردينو ليون" اليوم الأربعاء - إنه لن يذهب إلى جولات الحوار إلا بعد رد بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا برد وأضح وصريح يتضمن أن هذه التعديلات لابد أن تكون فى المسودة التى يتم الاتفاق عليها من كافة الأطراف.

وأضاف أن "المؤتمر الوطنى العام بانتظار رد المبعوث الأممى على هذه الرسالة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص، وحمل المؤتمر الوطني، بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ورئيسها بالدرجة الأولى أى إخفاق ينتج عنه هذا الحوار السياسى فى حال عدم تضمينها تعديلات المؤتمر على مسودة الاتفاق.

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