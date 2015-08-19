تيليجراف: مانشستر يونايتد يرغب في ضم ساديو ماني من ساوثامبتون

قدم مانشستر يونايتد عرضا مبدئيا لساوثامبتون من أجل ضم اللاعب السنغالي ساديو ماني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية بعد فشل ضم بيدرو روردريجيز من برشلونة حسبما ذكرت صحيفة تيليجراف الإنجليزية.

وأوضح التقرير بأن اهتمام يونايتد بضم ساديو ماني يفسر سبب توقف مفاوضات ضم بيدرو بشكل مفاجئ واقترابه من تشيلسي.

وأفادت الصحيفة الإنجليزية بأن يونايتد رغم اتفاقه مع بيدرو على تفاصيل التعاقد الشخصية إلا أنه لم يشعر برغبته الجادة في الانضمام للفريق.

هذا بالإضافة إلى عدم توصل يونايتد لاتفاق مع برشلونة حول التفاصيل المادية للصفقة بسبب رغبة الفريق الإنجليزي في دفع 18 مليون و500 ألف جنيه إسترليني أقل بما يطلبه البلوجرانا بثلاثة ملايين.

وأتم التقرير بأن يونايتد قدموا عرضا مبدئيا لساوثامبتون واستفسروا من خلاله على كل ما يطلبه الأخير من أجل التخلي عن ماني.

يذكر أن ماني انضم لساوثامبتون مقابل 10 مليون جنيه إسترليني، وسجل 10 أهداف خلال الموسم الماضي كان من ضمنهم أسرع هاتريك في الدوري الإنجليزي.