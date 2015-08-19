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مساعدات دون اشتراطات لتنمية أفريقيا

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مساعدات دون اشتراطات لتنمية أفريقيا مساعدات دون اشتراطات لتنمية أفريقيا

قارة إفريقيا حازت النصيب الأكبر من مساعدات الإمارات الخارجية خلال الفترة 2009-2013، بنحو 21.71 مليار درهم . وكانت للدولة مبادرات عديدة تنموية وإنسانية في القارة، بما في ذلك إسهامات كبيرة في القضاء على الفقر وتحقيق أهداف الألفية هناك. دون شروط قسرية.

وقد بلغت قيمة المساعدات خلال عام 2013م وحده 17 مليار درهم لمصر، ونالت المملكة المغربية 295.8 مليون درهم عن نفس العام، تليها الجزائر 193.7 مليونا، والصومال 92.3 مليونا، وغينيا 75.7 مليونا، السودان 64.7 مليونا، وإثيوبيا 40.5 مليون درهم بجانب غيرها.

لطالما وقفت الإمارات إلى جانب مصر ودعمتها بشتى الوسائل من منطلق الأخوة والمصير المشترك وإدراكا لمكانتها ودورها، حيث كانت دولة الإمارات على رأس الدول التي مدت يد العون لمصر لمساعدتها على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت تواجهها آنذاك، حيث بادرت بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة 3 مليارات دولار. وهذه المساعدات ازدادت لتصل إلى 51 مليار درهم خلال العامين الماضيين وشملت مجالات حيوية كالتعليم والتدريب والإسكان والنقل والمواصلات والرعاية الصحية والأمن الغذائي والطاقة.

الصومال

كان للإمارات في عام 2011 دور هام في جهود الإغاثة في القرن الإفريقي فيما وصف بـ " أسوأ كارثة غذائية في المنطقة " منذ أكثر من نصف قرن، حيث أثر الجفاف والمجاعة على ملايين البشر، وكانت الصومال الأكثر تضررا. وقد سارعت الإمارات إلى تسيير قوافل الإغاثة إلى منطقة القرن الإفريقي وتقديم المساعدات العاجلة لآلاف النازحين. بلغت قيمة المساعدات الإنسانية والخيرية التي قدمتها الإمارات إلى الصومال وحدها خلال السنوات الأربع الأخيرة من العام 2009 إلى العام 2012، أكثر من 213 مليون درهم .

السودان

من اهم ما قدمت الإمارات للسودان منحة قدرها 94 مليون دولار لتمويل طريق هيا - سواكن بورتسودان الذي يربط العاصمة بالميناء على البحر الأحمر والذي تم افتتاحه في العام 1979 ثم قدمت قروضاً لمشاريع كثيرة مثل مشروع غزل الحاج عبدالله وسكك الحديد ومطار الخرطوم خلال سبعينات القرن الماضي .

سقيا الإمارات

نفذت حملة "سقيا الإمارت" في إثيوبيا حفر 10 آبار مزودة بمضخات غاطسة توفر مياه الشرب النقية لأكثر من 120 ألف شخص من الفقراء فضلا عن مساعدات اغاثية وتنموية أخرى عديدة.

دعم الشباب

لفتت الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، إلى أن قيمة المساعدات الإماراتية التي تم توجيهها لدعم وتأهيل قدرات الشباب في البلدان النامية خلال الأعوام الستة الماضية «2009 - 2014» بلغت 541 مليون درهم إماراتي، مؤكدة أهمية المساعدات الإماراتية لدعم الشباب في مجالات الدعم الاجتماعي والتعليم والصناعة في العديد من الدول النامية والمجتمعات الفقيرة.

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