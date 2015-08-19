ضبط قضية بيع المكالمات بطريقه غير قانونية برأس الخيمة

تمكنت شرطة رأس الخيمة - قسم الجرائم المنظمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية من ضبط شخص من الجنسية الآسيوية قام بإنشاء بدالة خاصة به عبر شبكة الانترنت للاتصال بطريقة غير قانونية وبيع هذه المكالمات لصالحة.

وتعود تفاصيل القضية كما صرح بها الرائد محمد عبدالله القاسمي رئيس قسم الجرائم المنظمة بشرطة رأس الخيمة، بأنه وردت معلومات إلى شرطة رأس الخيمة تفيد بأن هناك منزلا يتردد عليه مجموعه كبيرة من الأشخاص من الجنسية الآسيوية لإجراء مكالمات، وبطريقه تثير الشبهة حيث تم وضع المنزل تحت الملاحظة، وإرسال مصدر سري حيث تمكن من الدخول، وإجراء مكالمة دولية مقابل مبلغ مالي تم دفعه للشخص صاحب الأجهزة، وبناء عليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإعداد كمين ودخول المنزل وضبط الأشخاص والأجهزة المعدة لهذا الغرض وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم.

كما أهاب رئيس قسم الجرائم المنظمة بكافة أفراد المجتمع بالابتعاد عن التعامل مع الأشخاص المروجين للاتصالات غير المشروعه، حيث سيعرضهم للمساءلة القانونية طبقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ناشد كافة أفراد الجمهور للإبلاغ الفوري عند تعرضهم لمثل تلك القضايا.

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