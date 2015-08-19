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إحالة جزارين متهمين ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى إلى المحاكمة

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إحالة جزارين متهمين ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى إلى المحاكمة إحالة جزارين متهمين ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى إلى المحاكمة
أحال المستشار طارق أبو زايد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، 2 من أصحاب محلات الجزارة بالخليفة إلى المحاكمة العاجلة لاتهامهما بعرض وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كانت الأجهزة المعنية بوزارة الصحة تلقت بلاغًا يتهم كلا من "ا.ح"، و"م.خ"، جزارين بمنطقة الخليفة، بعرض وبيع لحوم وأغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وعلى الفور قامت الوزارة بالتفتيش المفاجئ على محلات الجزارة، وضبطت المتهمين وبحوزة الأول 150 كليو لحمة، والثانى 60 كليو، عقب استصدار إذن من النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وبمواجهة مينا نعمان، وكيل نيابة الخليفة، للمتهمين أنكروا معرفتهما باللحوم الفاسدة، فأمر بحبسهما على ذمة التحقيقات.

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مصر 365