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رئيس قطاع السجون: الإفراج عن عكاشة سيتم فور عودته من المحكمة إلى محبسه

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رئيس قطاع السجون: الإفراج عن عكاشة سيتم فور عودته من المحكمة إلى محبسه رئيس قطاع السجون: الإفراج عن عكاشة سيتم فور عودته من المحكمة إلى محبسه
قال اللواء حسن السوهاجى، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إنه سيتم إخلاء سبيل الإعلامى توفيق عكاشه فور وصوله إلى السجن عقب عودته من المحكمة التى قبلت الاستشكال المقدم منه على حكم حبسه.

وأضاف رئيس قطاع السجون فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عكاشة سيخرج بعد قليل من مصلحة السجون بعد انتهاء إجراءات عمليات الخروج طبقا للوائح المنظمة للسجون وسيتوجه عقب ذلك إلى مديرية أمن القاهرة للخروج منها طبقًا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.
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