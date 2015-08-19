حبس 14 متورطا فى مشاجرة بسبب أولوية المرور بالهرم

قررت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد حامد حبس 14 شخصا 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالتشاجر بمنطقة الطوابق، ما أسفرت عن إصابة 15 برش خرطوش وطعنات فى مناطق متفرقة بالجسد.

كان رجال مباحث قسم شرطة الهرم سيطروا على الاشتبكات التى اندلعت بين طرفى المشاجرة وألقوا القبض على عدد من المتهمين وأحالوهم للنيابة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن مشاجرة نشبت بين سائق سيارة نقل ثقيل وأصحاب مخبز بسبب أولوية السير، فاستعان السائق بعدد من البلطجية وهجموا على المخبز وأعتدوا علي من فيه بالضرب، ما أدى إلى إصابة 15 من الطرفين بإصابات متفرقة.