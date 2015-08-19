المعمل الجنائى: حريق شقة مستشار محكمة الاستئناف بالمنصورة سببه تسرب غاز

كشفت معاينة المعمل الجنائى والتحقيقات والفحص لأسباب الحريق الذى وقع فى شقة مستشار بمحكمة استئناف القاهرة بشارع قناة السويس، بمدينة المنصورة، عن أنه ناتج عن انفجار سخان غاز داخل حمام الشقة، بسبب تسرب الغاز منه.

وكان اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء سعيد عمارة مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة باشتعال النيران داخل شقة مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، وسماع دوى انفجار.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق بعد وصوله إلى بعض أجزاء من الشقة وإصابة المستشار بحروق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة.