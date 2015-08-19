شاهدة بـ"أحداث الإسماعيلية": الإخوان قتلوا ابنى وحقه ربنا هيجيبه

استمعت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار سعيد عابدين، إلى أقوال "ليلى فريد حسن" شاهدة الإثبات، ووالدة المجنى عليه "إسلام جمال" فقالت إنها كانت متواجدة فى منزلها يوم الواقعة، ونقل إليها أبناء شقيقتها خبر إصابة ابنها بعيارٍ فى الأحداث التى اندلعت أمام مبنى محافظة الإسماعيلية وتم نقله إلى مستشفى الجامعة، لتلقى العلاج وعندما وصلت مستشفى الجامعة، كان ابنى لفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بعيار"خرطوش".

وعندما سألها القاضى: من المسئول عن مقتل ابنها؟ أجابت: الإخوان قتلوه أمام مبنى محافظة الإسماعيلية، أثناء تواجده بالقرب من إحدى المدرعات التابعة للجيش.. وأضافت: حسبى الله ونعم الوكيل حق ابنى ربنا هيجيبه.

تعود القضية إلى 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسى، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى.