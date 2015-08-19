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حبس مدير بشركة بترول لانتحال صفة مدير مكتب رئيس الجمهورية

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حبس مدير بشركة بترول لانتحال صفة مدير مكتب رئيس الجمهورية حبس مدير بشركة بترول لانتحال صفة مدير مكتب رئيس الجمهورية
قررت نيابة مدينة شبين الكوم بالمنوفية حبس مدير بشركة بترول بلاعيم، وذلك لانتحالة صفة مدير مكتب رئيس الجمهورية لتعيين شخصين مقابل الاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها 240 ألف جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من المقدم محمد شوقى رئيس مباحث الأموال العامة بالمنوفية يفيد من ضبط سامح م .م 1 45 عاما مدير بشركة بلاعيم للبترول، وذلك لانتحاله صفة مدير مكتب رئيس الجمهورية لتعين شخصين مقابل الاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها 240 ألف جنيه.

وأكد ت التحريات قيام العاطل بالنصب على والد الشخصين مقابل تعيين أبنائه، وقام بالذهاب إلى مدير شركة بترول بلاعيم الرئيسية بمدينة نصر، وأكد لهم أن مدير مكتب رئيس الجمهورية، وطالب منه تعين الشخصين، على الفور تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بغرض الاستيلاء على الأموال، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365