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«التموين» تبحث استيراد لحوم مخفضة الأسعار من إثيوبيا

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«التموين» تبحث استيراد لحوم مخفضة الأسعار من إثيوبيا «التموين» تبحث استيراد لحوم مخفضة الأسعار من إثيوبيا

خالد حنفي وزير

اجتمع الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشكل منفصل مع أبوبكر حنفى، سفير فى إثيوبيا، ومحمد كريم شريف، السفير المصرى بتوجو، وتم خلال اللقاءين بحث كيفية استيراد اللحوم الإثيوبية بأسعار تنافسية وطرحها فى فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما ناقش الوزير إمكانية تصدير سلع غذائية من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أسواق دول غرب إفريقيا عبر دولة توجو، فى إطار حرص مصر على فتح آفاق جديدة للعلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى مع دول إفريقيا خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريح له، اليوم الأربعاء، أنه تم خلال الاجتماعين استعراض الأسواق الإفريقية التى يمكن نفاذ منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إليها، ومنها عصائر ومعلبات ومجمدات شركتى قها وإدفينا والسكر والزيوت وغيرها.

وأوضح حنفى أنه تتم دراسة كيفية الاستفادة من المواد الخام، خصوصا السلع الزراعية الإفريقية وعمل قيمة مضافة لها، وإقامة تكنولوجيا خاصة بالصناعات الغذائية فى إثيوبيا، وإنشاء نقط ارتكاز للمواد الخام وتوزيع المنتجات الغذائية المصرية فى توجو.

ولفت إلى ضرورة الاستفادة من ميناء جيبوتى والمطار الجديد بمدينة لومى وممر التنمية بتوجو فى تصدير منتجات القابضة الغذائية إلى دول غرب إفريقيا ومنها بوركينا فاسو وغانا والنيجر ومالى وبنين ونيجيريا وغيرها، مشيرا إلى أن القابضة الغذائية سوف تشارك فى معرض السلع الغذائية الذى سيقام فى دولة توجو فى الفترة من 20 نوفمبر إلى 7 ديسمبر المقبل.

أ ش أ

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