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التوزيع الجغرافي يحرم 40 طالبًا من الدراسة في فنون جميلة الأقصر

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التوزيع الجغرافي يحرم 40 طالبًا من الدراسة في فنون جميلة الأقصر التوزيع الجغرافي يحرم 40 طالبًا من الدراسة في فنون جميلة الأقصر

أرشيفية

طالب ما يزيد على 40 طالبًا وطالبة من المستجدين بكلية الفنون الجميلة بالأقصر وأولياء أمورهم، بإعادة فتح باب امتحان القدرات وقبول أوراقهم بالكلية، بعد أن استقر بهم التنسيق فيها حسب التوزيع الجغرافي.

وقال أحد أولياء الأمور إن التنسيق حسب التوزيع الجغرافى المعمول به أعاد ابنته إلى كلية الفنون الجميلة بالأقصر، رغم أن رغبتها الأساسية هي الالتحاق بكلية الفنون التطبيقية بحلوان، لكنه فوجئ برفض الفنون الجميلة بالأقصر قبول أوراق ابنته بحجة انتهاء امتحانات القدرات التي عقدت لأقرانها وعدم إمكانية عقدها مرة أخرى وبالتالي عدم قبولهم بالكلية.

وأضاف ولي أمر الطالبة أنه توجه إلى عميد الكلية الدكتور محمد عرابي الذي أكد له أن الأمر خارج عن إرادته، وأن الحل يبقى في يد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي أو نائبه لشؤون الطلاب.

وناشد أولياء الأمور رئيس الجامعة السماح بعقد امتحانات القدرات مرة أخرى؛ حفاظا على مستقبل أبنائهم.

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