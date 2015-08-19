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شارك بالرأى..اقتراحاتك لموقع "برلمانى"..أكبر وكالة أنباء لأخبار البرلمان

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شارك بالرأى..اقتراحاتك لموقع "برلمانى"..أكبر وكالة أنباء لأخبار البرلمان شارك بالرأى..اقتراحاتك لموقع "برلمانى"..أكبر وكالة أنباء لأخبار البرلمان
يفتح " اليوم السابع " الباب للقراء والمرشحين المحتملين للبرلمان والمهتمين بالشأن السياسى والتشريعى لتقديم أفكارهم واقتراحاتهم حول تبويب وشكل موقع "برلمانى".. أكبر وكالة أنباء لأخبار مجلس النواب المقبل ، وأحدث موقع فى سلسلة المواقع المتخصصة لـ " اليوم السابع"

الموقع الجديد يختص بتقديم تغطية شاملة للجلسات العامة لمجلس النواب المقبل وأعمال اللجان العامة والاستجوابات لحظة بلحظة ، كما يقدم تعديلات القوانين والتشريعات أولا بأول بالتزامن مع إقرارها ، بالإضافة إلى تحليلات ودراسات يومية فى مجال التشريع ومراجعة القوانين الحالية .

ويعنى الموقع الجديد باعتباره أكبر وكالة أنباء لأخبار مجلس النواب المقبل ،بتعريف المواطنين بنواب البرلمان المقبل وطبيعة التحالفات تحت القبة وجهود النواب المنتخبين وأفكارهم لتطوير مجال التشريعات ، فضلا عن تبسيط القوانين والتشريعات الصادرة وتقريبها للقراء

ويقدم الموقع الجديد أيضا ، مفاجآت جديدة للنواب أنفسهم ، سيتم الإعلان عنها تباعا مع بدء العد التنازلى للانتخابات ،بحيث يكون الموقع الجديد المرجعية الأولى للنواب والقراء ، وحلقة الوصل بين الشعب ونوابه المنتخبين.

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مصر 365