السيسى يبحث خطوات إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء، بالفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وذلك بحضور اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية، والمهندس محمد يحيى زكي، المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة، والدكتور هاني سري الدين المستشار القانوني لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، والتي ستكون هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة.