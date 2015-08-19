السيسى يستعرض إنشاء منطقة صناعية على مساحة 40 مليون متر مربع شرق بورسعيد

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة شرق بورسعيد وفقاً للمخطط العام الذى تم اعتماده للتنمية بمنطقة قناة السويس، حيث تم عرض مخططات توسعة ميناء شرق بورسعيد ليصبح ميناء محوريا على الصعيد العالمى، بالإضافة إلى تطوير الظهير الصناعى واللوجيستى من خلال إنشاء منطقة صناعية على مساحة أربعين مليون متر مربع تهدف إلى توفير حوالى أربعمائة ألف فرصة عمل، فضلاً عن تطوير البنية الأساسية للمنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأربعاء، مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وذلك بحضور اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية، والمهندس محمد يحيى زكى، المدير التنفيذى لشركة دار الهندسة، والدكتور هانى سرى الدين المستشار القانونى لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المخطط العام للمشروع يشمل إنشاء ثلاث مناطق اقتصادية (شرق بورسعيد – العين السخنة – القنطرة غرب) تضم ستة موانئ، فضلاً عن توفير خدمات بحرية ولوجستية للسفن المارة عبر القناة، وإنشاء مناطق صناعية، وتدشين مشروعات للاستزراع السمكى، كما يتضمن المخطط تحقيق كل عناصر الاتصال والربط بين شرق وغرب القناة من خلال إنشاء الأنفاق ومد الطرق والسكك الحديدية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجّه بسرعة البدء فى وضع الخطة التنفيذية لباقى مناطق المخطط العام، بما فى ذلك الإجراءات والأعمال التفصيلية لتطوير مناطق مشروع التنمية الأخرى فى منطقتى العين السخنة والقنطرة غرب.



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