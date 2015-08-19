رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتى تفاهم لإنشاء مدينة دمياط للأثاث

شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين كل من: وزارة الإسكان والصندوق الاجتماعى للتنمية ومحافظة دمياط.

وقال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن المذكرة الأولى لإنشاء مدينة دمياط للأثاث، والمذكرة الثانية لتسويق منتجات الأثاث، حيث من المقرر فرش وحدات الإسكان الاجتماعى الذى تنفذها الدولة بالاتفاق مع الورش والمصانع بمحافظة دمياط على أن تسلم الشقة للمشترى بالأثاث ويسقط ثمن الأثاث مع ثمن الشقة وهو موضوع اختيار وليس إجباريا.

ومن جانبه، قال محافظ دمياط، إن الهدف هو العمل على ازدهار صناعة الأثاث بدمياط وتسويقها، لافتا إلى أن المحافظة بصدد إنشاء أكبر مدينة متخصصة لصناعة الأثاث بالشرق الأوسط تضم 150 مصنعا و2000 ورشة وتقع على مساحة 100 ألف متر مربع وبها كل مستلزمات المدينة الحديثة.