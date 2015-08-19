«السيسي» يتابع إجراءات تنفيذ مشروع تنمية منطقة قناة السويس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بحضور اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية و المهندس محمد يحيى زكي، المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة، و الدكتور هاني سري الدين المستشار القانوني لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

> وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء “الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”، والتي ستكون هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة.

> وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة شرق بورسعيد وفقاً للمخطط العام الذي تم اعتماده للتنمية بمنطقة قناة السويس، حيث تم عرض مخططات توسعة ميناء شرق بورسعيد ليصبح ميناء محوريا على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تطوير الظهير الصناعي واللوجيستي من خلال إنشاء منطقة صناعية على مساحة أربعين مليون متر مربع تهدف إلى توفير حوالي أربعمائة ألف فرصة عمل، فضلاً عن تطوير البنية الأساسية للمنطقة.

> وذكر السفير علاء يوسف أن المخطط العام للمشروع يشمل إنشاء ثلاث مناطق اقتصادية (شرق بورسعيد – العين السخنة – القنطرة غرب) تضم ستة موانئ، فضلاً عن توفير خدمات بحرية ولوجستية للسفن المارة عبر القناة، وإنشاء مناطق صناعية، وتدشين مشروعات للاستزراع السمكي، كما يتضمن المخطط تحقيق كل عناصر الاتصال والربط بين شرق وغرب القناة من خلال إنشاء الأنفاق ومد الطرق والسكك الحديدية.

> وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجّه بسرعة البدء في وضع الخطة التنفيذية لباقي مناطق المخطط العام، بما في ذلك الإجراءات والأعمال التفصيلية لتطوير مناطق مشروع التنمية الأخرى في منطقتي العين السخنة والقنطرة غرب.