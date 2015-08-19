تجديد حبس إخوانين 15 يومًا للتحريض على العنف بالسويس

قررت محكمة الجنح المُستأنفة بالسويس، صباح اليوم ” الأربعاء “، رفض الاستئناف المقدم من 2 قيادات، وكوارد تنظيم الإخوان الإرهابي، وهم: ” محمد. أ “، و”مصطفى. أ. م “، وتجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية إتهامهم بـالتحريض على العنف.

وكان ضباط الأمن الوطني، قد تمكنوا من ضبط المُتهمين في شهر إبريل الماضي، بناءًا على قرارٍ من النيابة، بضبطهم وإحضارهم بتهمة التحريض على العنف، وذلك عقب فض اعتصام رابعة العدوية، وحشد المواطنين للتظاهر مع أعضاء تنظيم الإخوان، والتعدي على قوات الجيش والشرطة بشوارع المُحافظة.