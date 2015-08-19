مطار القاهرة يسمح بسفر 71 فلسطينيًا من قطاع غزة

سفرت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء ، 71 فلسطينيًا إلى عدة دول عربية وأجنبية وذلك في إطار فتح معبر رفح البري بين الحدود المصرية وقطاع غزة منذ أول أمس الاثنين، تخفيفا على الشعب الفلسطيني وتيسيرا لحركتي السفر والعودة من وإلى القطاع.

> وأكد مصدر أمني بالمطار، أنه تم تيسير إجراءات سفر الفلسطنيين بعد أن وصلوا إلى المطار قادمين من معبر رفح البري وسط حراسة أمنية ، وتم مراجعة بياناتهم مع مندوب السفارة بالقاهرة ،و تستمر حركة سفر ووصول الفلسطنيين من وإلى قطاع غزة فى إطار قرار السلطات المصرية بفتح معبر رفح حتى غد الخميس.