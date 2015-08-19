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فى الموجة الحارة.. بلاش أكل الصلصة والمسبكات والسناك المقلى

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فى الموجة الحارة.. بلاش أكل الصلصة والمسبكات والسناك المقلى فى الموجة الحارة.. بلاش أكل الصلصة والمسبكات والسناك المقلى
خلال الموجة الحارة وحتى انتهائها، عليك أن تكون أكثر حذرا مع كل ما يمكن أن يساعد على رفع درجة حرارة جسمك، ويزيد من شعورك بالرطوبة العالية ودرجة حرارة الجو القاسية.

فى الموجة الحارة لا تتناول المسبكات
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>الدكتور وائل أشرف أخصائى الجهاز الهضمى ينصح بضرورة تخلى ربات البيوت عن طهى المسبكات، أى إضافة الصلصة أو الطماطم إلى الطعام بكثرة، وغليها على النار لفترة ليست بقصيرة، محذرا من أن الطعام المسبك يساعد على رفع درجة حرارة الجسم، ويزيد من شعوره بدرجات الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة، كذلك يزيد من سخونة الجسم وعدم قدرته على التأقلم مع درجات الحرارة العالية.

فى الموجة الحارة لا تتناول السناكس المقلى
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>وتابع الدكتور وائل تحذيره من بعض الأطعمة التى ترفع درجة حرارة الجسم، مضيفا الطعام المقلى السريع كالسناكس بشكل خاص كأحد الأصناف التى تساعد على رفع درجة حرارة الجسم، وتجعل الجسم غير قادر على تحمل الحر، ويشعر الشخص فور تناولها بنوع من عدم راحة الأمعاء، إضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، مما يعد عامل مساعد على الشعور بالحرارة القاسية.
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مصر 365