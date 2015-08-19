وفاة كيتي ماكغيفر أول ممثلة فاقدة للبصر عن 44 عاماً

توفيت النجمة البريطانية Catherine Jane Mitchell المعروفة بـ" Kitty McGeever " عن عمر ناهز الـ 44 عاماً، في منزلها، بحضور أفراد عائلتها.

وكانت الممثلة قد اكتشفت، وهي في عمر الـ19 من عمرها، حين كانت حاملاً بطفلها الأول أنها تعاني من مرض السكري.

ولم يتوقف الأمر هنا، إذ ولد طفلها وهو يعاني من مشكلات صحية في القلب، قبل وفاته وله من العمر 15 شهراً، الأمر الذي أثّر في حالة Kitty النفسية ووضعها في حالة دائمة من التوتر والضغط النفسي، حتى أصيبت إثر ذلك بمشكلات في القلب والكلى، بالإضافة إلى السكري، وكانت النتيجة أن فقدت بصرها في عمر الـ33.

يذكر أن Kitty McGeever لم تتوقف عن عملها في التمثيل بعد ما حدث، فكانت أول ممثلة بريطانية تستطيع التمثيل على الرغم من فقدانها بصرها.