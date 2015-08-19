بعد أن أنجب منها طفلاً.. تيرانس هاورد يطلق زوجته

يبدو أن النجم Terrence Howard قد اعتاد الاضطراب العاطفي في كل علاقاته التي لا تدوم.

فبعد أن أنجبت زوجته الثالثة الجديدة Mira Pak طفلاً منه، منذ أقلّ من 3 أشهر، قام الممثل البالغ من العمر 46 عاماً بإنهاء إجراءات الطلاق والانفصال عنها.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن زوجته البالغة من العمر 38 عاماً لم تكن تسكن معه منذ بداية شهر آب/أغسطس الجاري، وأنّ معاملات الطلاق بينهما بدأت في آذار/مارس الماضي، أي عندما كانت Mira لا تزال حاملاً بطفلها الأول من Terrence.

يذكر أن Terrence Howard تزوج 4 مرات في حياته، ولديه 4 أطفال.