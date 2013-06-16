غدا.. المجلس القومي للإعاقة يعقد ورشة عمل للتوعية بقضايا المعاقين

كتب : محمود عباس منذ 59 دقيقة

ينظم المجلس القومي لشؤون الإعاقة ،غدا الأحد، ورشة عمل لعدد من الإعلاميين ،للتوعية بقضايا الإعاقة، بقاعة دار الهيئة الهندسية بالقاهرة.

وأعلن المجلس القومي للإعاقة، في بيان له، أن الورشة انطلاقا من إيمانه بأن تمكين ملايين المواطنين المصريين من ذوي الاعاقة من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، لن يتحقق بدون المعالجة الواعية لقضايا الإعاقة في وسائل الإعلام المختلفة، لا سيما وأن سياسات التهميش والتمييز السلبي كانت العنوان الرئيسي طوال العقود الماضية في التعامل مع المواطنين من ذوي الإعاقة.

وأكد المجلس القومي لشؤون الإعاقة على الدور الحيوي والمهم لوسائل الإعلام في التوعية بحقوق المعاقين وما يترتب عليها من تغيير في الصورة النمطية السلبية السائدة بثقافة المجتمع تجاههم، على أن تكون الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي الركيزة الأساسية لعملية التوعية.