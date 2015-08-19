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Sharon Stone بدأت تصوير دورها في Running Wild

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Sharon Stone بدأت تصوير دورها في Running Wild Sharon Stone بدأت تصوير دورها في Running Wild

الأربعاء 19-08-2015 14:16

بدأت الممثلة Sharon Stone تصوير فيلمها الجديد Running Wild لصالح شركة ESX Entertainment التي أسسها مؤخراً Forrest Lucas وهو صاحب شركة Lucas Oil Products بالتعاون مع الممثل والمنتج Ali Afshar. وقد رصدت الكاميرا فريق التصوير والمخرج Alex Ranarivelo في Railroad Square داخل مطعم The Pullman Kitchen حيث تؤدي الممثلة دور Meredith وهي إحدى العقبات التي تواجهها الشخصية الرئيسية في الفيلم Stella Davis (وفي الدور الممثلة Dorian Brown) لإنقاذ جيادها في مزرعتها. يذكر أن Sharon Stone أنهت مؤخراً تصوير فيلم Life on the Line وقامت بتسجيل صوتها لصالح الفيلم الكرتوني Savva. Heart of the Warrior وهي حالياً تصوّر فيلماً آخراً بعنوان Mothers Day.

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سيدتي