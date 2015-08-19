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كيف عايدت داليدا زوجها الفنان رامي عياش؟

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كيف عايدت داليدا زوجها الفنان رامي عياش؟ كيف عايدت داليدا زوجها الفنان رامي عياش؟

الأربعاء 19-08-2015 14:15

نشرت داليدا زوجة الفنان رامي عياش مجموعة صور على حسابها الخاص على "انستغرام" تعود الى الإحتفال بعيد ميلاده الـ 35.
داليدا كتبت لزوجها رامي، باللغة الإنكليزية " Happy Birthday to my the man of my life.
. thank you for always being my pillar of support &for being so caring& loving love you
كما صودف وجود النائب غسان مخيبر في نفس المطعم الذي كان يحتفل بعيد ميلاد زوجته ماريناس.

اللافت أن داليدا علقت على إحدى الصور التي تجمعها بزوجها رامي والفنانة سابين وهبة أبو عياش" دائرة الحب".

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سيدتي