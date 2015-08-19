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بالفيديو: سلمى حايك تأكل ضفادع وديدان

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الأربعاء 19-08-2015 14:36

تناولت النجمة العالمية Salma Hayek أثناء حلولها ضيفة على برنامج "what what happens life" ضفادع وديدان على الهواء مباشرة.

وفاجأت النجمة البالغة من العمر 48 عاماً مقدّم البرنامج Andy Cohen، عندما قالت إنها تستطيع أن تتناول تلك الأشياء، وبالفعل قامت بذلك على الهواء.

واللافت أنّ Salma أعربت عن استعدادها لتناول أيّ شيء ما لم يدخل في مكوناته البصل.

وعند سؤالها عن الطريقة التي حافظت فيها على شكل جسدها، خصوصاً بعد الإنجاب، أكدت النجمة اللبنانية الأصل أنها دائماً ما تتبع حمية غذائية.

يُذكر أنّ النجمة Salma Hayek حصلت مؤخراً على أمر قضائيّ، يمنع اثنتين من معجباتها من الاقتراب منها أو من ابنتها Valentina البالغة من العمر 7 سنوات؛ وذلك بعدما اتهمتهما بمحاولة اختطاف ابنتها وابنة رجل الأعمال Francois-Henri Pinault.

 

 

 

 

 

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سيدتي

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