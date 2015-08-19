خلاف بين زين مالك وكالفين هاريس والسبب.. تايلور سويفت

ونشأ خلاف حاد، كما جرت مشادّة كلامية، بين حبيب النجمة والنجم الشاب Zayn على تويتر، عندما قام الأخير بنشر تغريدة على حسابه الخاصّ ينتقد فيها رفض Taylor عرض أغنياتها على خدمة Spotify.

ونشر Zayn البالغ من العمر 22 عاماً جملة ساخر فيها من موقف تايلور برفض إصدار أعمالها على Spotify، إذ سارع Calvin ، الذي يبلغ من العمر 31 عاماً، إلى الدفاع عن حبيبته البالغة من العمر 25 عاماً، فقال: "اللعنة على هؤلاء الموسيقيين الذين يعتمدون هذه الخدمات ليعيشوا! إذا لم تتوصّل بعد إلى فهم ما معنى أن يستعين النجم بشهرته ليستفيد منها أيّ موسيقي آخر، سواء أكان فناناً أم كاتباً، فمن المستحسن أن تبقى إذاً بعيداً عن هذا الموضوع كلّه".

هذا، وأشارCalvin إلى أنّ كل من ينتقد Taylor على خطوتها الجريئة هذه، فهو لا يفهم مدى خطورة الوضع الذي يتعرّض له كل شخص يعمل في المجال الموسيقي.

بعد ذلك، حصل جدال كبير، وصل حدّ أن وصفه Calvin بالغبيّ فيما وصفه Zayn بالمجنون.

يُذكر أنّ Taylor Swift لم تعلّق حتّى الساعة على هذا الموضوع، ولم تصدر أيّ تغريدة عنها بعدُ، تُعبّر فيها عن رأيها بما حصل.