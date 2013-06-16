"غطاس": مرسي يحاول استجداء الدعم الأمريكي قبل 30 يونيو

كتب : محمد عمارة منذ 57 دقيقة

الدكتور سمير غطاس

قال الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدي الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس محمد مرسي جاء بانتداب أمريكي للحفاظ على مصالحها وتنفيذ مخططها في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف غطاس، لـ"الوطن"، "مرسي حافظ على أمن إسرائيل ويلقي تبجيل الإدارة الأمريكية نتيجة جهوده في هذا الشأن، وأنه حقق أمن اسرائيل في حين فشلت أمريكا في تحقيق ذلك منذ عقود".

وأكد رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية أن الرئيس مرسي نجح في جعل حماس تتخلي عن لفظ "المقاومة" واستبدالها بكلمة "أعمال عدائية"، فضلا عن جهود الرئيس الحالي في تحويل الصراع العربي الإسرائيلي لصراع مذهبي شيعي سني، قائلا "مرسي ينفخ في ملف سوريا لاستجداء الدعم الأمريكي بتزكية نار الفتنة الطائفية".

وقال غطاس إن مرسي أعلن الجهاد لإشغال الرأي العام الداخلي وتقديم نفسه للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع استدعاء 17 من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، وذلك في إشارة منه أنهم حلفاؤه الحقيقيون.

من جانبه، قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس مرسي يحاول استغلال الموقف الخارجي للقضاء على أي أعمال ومظاهرات تخرج ضده في تظاهرات 30 يونيو المقبل، قائلا "مرسي أدخل نفسه في دوامة صراعات إقليمية لا طائل لها".

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