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البابا تواضروس يسافر الولايات المتحدة أكتوبر القادم

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البابا تواضروس يسافر الولايات المتحدة أكتوبر القادم البابا تواضروس يسافر الولايات المتحدة أكتوبر القادم

ارشيفية

يقوم البابا تواضروس  الثانى بزيارة الى الولايات المتحدة الأمريكية، وهى الزيارة الأولى للبابا تواضروس الثاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، منذ توليه منصب بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية وتبدأ الزيارة فى 8 أكتوبر القادم  وتستمر حوالى 3 أسابيع ، فى زيارة رعوية لأقباط  المهجر.

هذا وأكدت مصادر بالكنيسة أن البابا يبدأ بتدشين كنائس جديدة،ويلتقى عددا من كهنة الكنائس والشباب وشعب الكنيسة،البابا زياراته بالإيبارشيات الأولى التابعة للكنيسة الأرثوذكسية والتى تم تأسيسها  فى أمريكا، وذلك للمشاركة فى إحتفالاتها بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسها.

ويقوم البابا تواضروس  بعدد من الزيارات الأخرى لإيبارشيات الكنائس الأرثوذكسية فى أمريكا خلال زيارته.

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