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قاضى الإسماعيلية يطالب الإعلام بتحري الدقة فى تغطية الجلسات

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قاضى الإسماعيلية يطالب الإعلام بتحري الدقة فى تغطية الجلسات قاضى الإسماعيلية يطالب الإعلام بتحري الدقة فى تغطية الجلسات

وجه المستشار سعيد عابدين، رئيس محكمة جنايات الإسماعلية، التى تنظر وقائع محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، حديثه إلى ممثلى وسائل الإعلام والصحف، بقاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،  مناشدًا أياهم بتحرى الدقة.

وفسر القاضى ذلك المطلب، بسبب قيام إحدى الجرائد القومية بنشر خبر خلال جلسة ماضية، بشأن قرار المحكمة بفرض السرية فى إحدى الجلسات لمعرفة مصير طلقة فارغة، وهو ما يتنافى مع حقيقة الأمر، والذى تمثل فى فرض السرية بتلك الجلسة، لسماع شاهد اثبات من الضباط فى الواقعة.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
> وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية، في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

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